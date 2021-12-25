BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Siyaset kulislerinde 'erken seçim' heyacanı yaratan iddia! AK Parti YSK'dan seçim için bilgi istedi

Siyaset kulislerinde 'erken seçim' heyacanı yaratan iddia! AK Parti YSK'dan seçim için bilgi istedi

Milli Gazete'den siyaset kulislerini hareketlendiren kulis haberi... Erken seçim tartışmaları sürerken Milli Gazete, AK Parti'nin seçim için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bilgi istediğini haberi yaptı...

Abone ol

Erken seçim veya baskın seçim iddiaları tartışılmaya devam edilirken, Cumhurbaşkanı ERdoğan erken seçime bir kez daha kapıyı kapattı. Ancak kulislere düşen son iddiaya göre, Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir seçime hazır olup olmadığını soran iktidara, YSK yönetiminden 60 günden az olmamak kaydıyla hazır olabilecekleri cevabının verildiği öne sürüldü.

Milli Gazete’den Bünyamin Güler’in haberine göre, AK Parti erken seçim ve baskın seçim seçenekleri için Yüksek Seçim Kurulu’ndan hazır olup olmadığını sordu. YSK olası bir erken seçime karşı kollarını sıvadı. YSK, seçimden önce 160-180 milyon oy pusulası ve zarfın yanı sıra kabin tedarikini yapacak.

YSK’nın eksiklikler için ihaleye çıkması ya da doğrudan alım yapması gerekiyor. YSK’nın hem yurtiçi hem de yurtdışı seçmen için hazırlıklarını tamamlayabilmesi için ciddi bir süreye ihtiyacı var. YSK ise iktidara verdiği cevabında 60 günden sonra yapılacak her seçime hazır olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin seçim çağrılarını "seçimler zamanında olacak" diye yanıtlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
TESK Başkanı Palandöken: Vatandaş indirim beklerken zamlarla karşı karşıya
TESK Başkanı Palandöken: Vatandaş indirim beklerken zamlarla karşı karşıya
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Fikret Orman'a Beşiktaş'tan büyük şok! Başkanlık yaptığı kulüpten ihraç ediliyor
Fikret Orman'a Beşiktaş'tan büyük şok! Başkanlık yaptığı kulüpten ihraç ediliyor
Süt üreticileri indirim değil zam bekliyor! Yem fiyatları yüzde 95 artıyor!
Süt üreticileri indirim değil zam bekliyor! Yem fiyatları yüzde 95 artıyor!
15 Temmuz sonrası FETÖ ile mücadelede 24 bin ihraç gerçekleşti
15 Temmuz sonrası FETÖ ile mücadelede 24 bin ihraç gerçekleşti
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' yapmak bile 400 lirayı buluyor
Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' yapmak bile 400 lirayı buluyor
Bakan Nureddin Nebati'den sert uyarı: Geliyor Hazine'nin ve Maliye'nin sopası!
Bakan Nureddin Nebati'den sert uyarı: Geliyor Hazine'nin ve Maliye'nin sopası!
Türkiye'deki ilk profiterolü üreten İnci Pastanesi taklitçilerle mücadele ediyor
Türkiye'deki ilk profiterolü üreten İnci Pastanesi taklitçilerle mücadele ediyor
BİM fiyatları indirecek mi? Galip Aykaç'tan indirimler için açıklama!
BİM fiyatları indirecek mi? Galip Aykaç'tan indirimler için açıklama!