Ali Babacan'dan CHP tabanına şirin gözükme paylaşımı! Vefatının 48. yıl dönümünde İsmet İnönü'yü andı

Ali Babacan, Millet İttifakı'nda yer bulup CHP'yle kol kola iktidara gelebilmek için CHP tabanının kendisine olan mesafesini kırmak için yeni bir adım attı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı ve ilk başbakanı olan İsmet İnönü'yü, vefatının 48. yıl dönümünde andı. Bugüne kadar bö konuda herhangi bir paylaşım yapmadığı bilinen Ali Babacan'ın bu paylaşımı, CHP tabanına şirin gözükme çabası olarak yorumlandı.



Twitter'dan paylaşım yapan DEVA Partisi lideri, "Vefatının 48. yıl dönümünde ülkemizin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı #İsmetİnönü’yü saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.