Gaziantep'te pitbull saldırısı kurbanı Asiye'nin babası hem işten hem evden kovuldu! Çünkü köpekler patronun...

Gaziantep'te babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin bahçesinde oynarken site yöneticisine ait pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye'nin babası işten kovuldu. Şimdi de taşınması gerekecek.

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Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken tasmasız pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Antalya´ya sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla hava ambulansıyla Antalya'ya götürülen Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan sürdürecek. Öte yandan küçük kızın babası Hüseyin Ateş, "Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu için evimden de taşınacağım" dedi

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, tek çocukları olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle bir daha çocuklarının olamayacağını söyledi. Hüseyin Ateş, tek isteğinin Asiye'nin sağlığına kavuşup, eski günlerine dönmesi olduğunu ifade ederek, ''Olay günü oradaydım. Kat temizliğindeydim. Sitenin kapıcısıyım. Temizlik yaptığım için duymadım. Ben aşağıya indiğimde eşim ve orada çocuğumu kurtaran kişiler, çocuğumu hastaneye getirmişler.

İşimden kovuldum evimden taşınacağım Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Çok üzücü bir olay, konuşamıyorum. Dizlerim kırıldı. Bir çocuğum var. Eşimin çocuğu olmama ihtimali de çok yüksek. Benim tek isteğim adaletin yerinin bulmasıdır. Asiye'nin sağ salim çıkması. Asiye için daha iyi bir yüz nakli yapılması için daha iyi okullarda okumasını istiyorum. Ne yapılacaksa Asiye için istiyorum. Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu için evimden de taşınacağım. İnşallah kızım sağlığına bir an önce kavuşur. Devletime güveniyorum'' dedi.

Bakan Abdülhamit Gül ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asya Ateş’i Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Asiye'yi tedavi için Antalya'ya uğurlayan Bakan Gül, “Adli ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli" dedi.

Adalet Bakanı Gül, dün gece Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asya Ateş’i kentte tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti. Asiye'nin yakınlarına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla yakından ilgilendiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ailemize büyük geçmiş olsun. Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Yine bu tür tehlikeli cinsler tehdit etmemeli. Bu konuda gerçekten çok hassas olunması gerekir. Bunlar aslında hukuki anlamda da düzenlenmiş konular. Çok üzüldük tekrar geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı'mız da defalarca doktorlarıyla görüştü. Sizin evladınız, hepimizin evladı. Cumhurbaşkanı'mız her aşamasında bilgi aldı. Türkiye'de alanında çok uzman hocalarımızla tedavisi sürecek. İnşallah kızımıza her türlü imkanla destek olacağız." dedi.

Adalet Bakanı Gül, küçük kızın bir an önce sağlıklı şekilde aralarında olmasını arzu ettiklerini kaydetti. Böyle olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Gül, “Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine işine gidebileceği ortamı oluşturacağız" diye konuştu.

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, ziyaret ve ilgisinden dolayı Bakan Gül'e teşekkür etti.

Bakan Gül, ziyaretinin ardından Antalya'ya gönderilen Asiye'yi hastaneden uğurladı.