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İzmir açıklarında teknede yakalanan FETÖ şüphelilerinden 26'sı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir açıklarında teknede yakalanan FETÖ şüphelilerinden 26'sı tutuklandı

 İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve aralarında meslekten ihraç edilmiş kaymakam, subay, polis ve öğretmenlerin de olduğu FETÖ şüphelilerinden 26'sı tutuklandı.

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Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince 23 Aralık'ta Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında durdurulan teknede yakalanarak Dikili İlçe Jandarma Komutanlığına gönderilen 51 kişiden 38'inin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken devam eden soruşturmalar nedeniyle 5 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarılan şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan yakalanan şüpheliler arasında KHK ile ihraç edilmiş 1 kaymakam, 3 subay, 4 emniyet personeli, 16 öğretmen, 1 doktor, 2 avukat ve 5 memurun bulunduğu öğrenildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 51'i Türk vatandaşı, 3'ü Suriye uyruklu 54 kişi yakalanmış, Türk vatandaşlarının 13'ünün "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı, 38'inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği tespit edilmişti.

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