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Elazığ'da 30 torunu olan 94 yaşındaki kadın covid-19'u yendi! Tek tavsiyede bulundu

Elazığ'da 30 torunu olan 94 yaşındaki kadın covid-19'u yendi! Tek tavsiyede bulundu

ELAZIĞ’da bir süre önce koronavirüse yakalanan Naze Vural (94), kronik rahatsızlıklarına rağmen hastalığı yendi. Hastalığı ağır geçirdiğini belirten Vural, "Aşılarımı yaptırmadığım için pişmanım, Aşı olmayanlar, lütfen aşılarını yaptırsın” dedi.

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Karakoçan ilçesi Bazlama köyünde oğluyla yaşayan Naze Vural, bir süre önce ateş ve öksürük şikayetiyle Karakoçan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Vural’a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kronik hastalıkları bulunmasına karşın aşı yaptırmayan Vura, hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Aşı olmadığı için pişman olduğunu belirten Naze Vural, 6'sı kız, 10 çocuk ve 30 torun sahibi olduğunu söyledi. Hastalığı yendiği için mutlu olduğunu ifade eden Vural, “Hastalığı ağır atlattım. Doktorlar umudu kesmişti ama ben o hastalığı yendim. Aşılarımı zamanı geldiğinde hemen yaptıracağım. Hatta Türk aşısını yapacağım. Aşı olmayanlar, lütfen aşılarını yaptırsın. Ben aşı yapmış olsaydım, hastalığı o kadar ağır geçirmezdim. Aşılarımı yaptırmadığım için pişmanım” dedi.

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