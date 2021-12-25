Türk-İş'ten fahiş fiyat genelgesi: Kurun düşüşü görmezden geliniyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yazılı bir açıklama yaparak TL'deki değer kazançlarının fiyatlarda ucuzluk yaratmamasından şikayet etti. Atalay, "Kur yükselirken art arda üç beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor" dedi.

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Döviz kuru yükselirken art arda üç beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor” dedi.

Türk-İş tarafından yazılı açıklamada Atalay, işçi, memur, emekli ve dar gelirli fiyatları aynı hızda düşmesini beklediğini söyledi.

Fiyatlar yetkili kurumlarla paylaşılacak

Atalay, “Konfederasyonumuz, kamuoyundaki beklentiyi desteklemekle beraber fiyatların güncellenmemesine karşın nasıl ki gerektiğinde üretimden gelen gücünü kullanıyorsa, tüketimden gelen gücünü kullanarak bu konunun yakın takipçisi olacaktır” dedi.

Atalay ayrıca, Türk-İş’in 81 ildeki teşkilatlarına illerindeki fahiş fiyatları genel merkeze bildirmeleri yönünde genelge gönderdiklerini ifade etti.

Türk-İş’in 1987 Aralık’tan bu yana her ay düzenli olarak gıda harcaması tutarını ve buradan hareketle ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nı yaptığını anımsatan Atalay, şöyle devam etti:

“Bu araştırmada hesaplamaya temel alınan gıda maddelerinin fiyatları, Konfederasyonumuzca piyasadan, market ve semt pazarlarından doğrudan düzenli olarak tespit ediliyor.

Bu niteliğiyle bağımsız olan araştırmamızın yanında, Konfederasyonumuza bağlı 34 sendika, 442 Şube ile 20 bine yakın temsilci ve yöneticilerimizi dayanışmaya çağırıyoruz ve 81 ilde fiyatlardaki gelişmelerini il temsilcilikleri ile Genel Merkezlerimize ivedilikle bildirmelerini istiyoruz. Sonraki süreçte bu verileri yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacağız.”