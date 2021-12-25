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Eskişehir'de korkunç kaza! Kadın otomobilin altında 10 metre sürüklendi

Eskişehir'de korkunç kaza! Kadın otomobilin altında 10 metre sürüklendi

ESKİŞEHİR’de trafik ışığında bekleyen bir kadın, çarpışma etkisiyle savrulan bir otomobilin altında kalarak yaklaşık 10 metre sürüklendi.

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Edinilen bilgilere göre, kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde gerçekleşti. Atatürk Caddesi’nde seyir halinde olan Burhan A.’nın kullandığı 02 ABM 778 plakalı otomobil ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden çıkan Rıdvan G. idaresindeki 34 BYP 145 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 BYP 145 plakalı otomobil, cadde kenarındaki ışıklarda bekleyen yayaların arasına daldı.

Işıklardan karşıya geçmek için trafik ışığını bekleyen Hatice Ç.’yi altına alan otomobil yaklaşık 10 metre ilerde durabildi. Otomobil altında sürüklenen kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Gene ışıklarda bekleyen Duru D. ise kendisine doğru gelen otomobilden kaçarken hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince duvara çarptığı öğrenilen Duru D.’nin tedavisi orada yapıldı.



Sürücüler şoka girdi
Otomobil sürücüleri Rıdvan G. ile Burhan A. kazadan sonra şoka girdi. Kendilerini ifade etmekte zorlanan şoförler, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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