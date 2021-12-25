Türk Tabipler Birliği'nden Sağlık Bakanlığı'na Turkovac sorgusu

Turkovac aşısına gelen acil kullanım onayı sonrası Türk Tabipler Birliği bilimsel verilerin paylaşılmadığını öne sürerek

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Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen inaktif aşı, 22 Aralık itibariyle acil kullanım onayı alarak seri üretime başladı.

Türkiye için büyük bir başarı niteliği taşıyan müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Türk Tabipler Birliği ise bu gelişmelerin ardından Turkovac aşısını sorgulamaya başladı.

Tüm bilimsel veriler ivedikle paylaşılsın

Meslek odasının sosyal medya hesabında, "Sağlık Bakanlığı'ndan Turkovac ile ilgili tüm bilimsel verileri ivedilikle paylaşmasını bekliyoruz." paylaşımına yer verdi.

Bu paylaşım ile Türkiye'nin yerli aşısının, bilimsel yönde yetersiz kaldığı öne sürüldü.