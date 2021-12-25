Galatasaray, Antalyaspor maçı önemli anları

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek, ligde 7 hafta sonra kazandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 7 maç sonra kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90 ve maç bitti

84' Gökdeniz'in pasıyla sağ kanatta hareketlenip ceza sahasına sokulan Wright'ın yerden kale sahasına çevirdiği topu İsmail kontrol etti.

75' Morutan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Mohamed ceza sahasına girer girmez yakın direk dibine doğru çok sert bir vuruş yaptı. Boffin iki hamlede topu kontrol etti.

72'Antalyaspor'da Doğukan Sinik yerini Gökdeniz Bayrakdar'a bıraktı.

70'Atılan ara pasında savunmanın arkasına sarkan Doğukan'ın yerden cılız şutunda top kaleci İsmail'de kaldı.

64'Antalyaspor'da Mukairu'nun yerine Wright oyuna dahil oldu.

64'Antalyaspor'da Veysel Sarı çıktı, Crivelli girdi.

64'Antalyaspor'da Amilton yerini Ghacha'ya bıraktı.

60'Antalyaspor gole çok yaklaştı! Sol kanatta çalımlar ceza sahasına giren Mukairu'nun şutunda kaleci İsmail topu son anda kornere çeldi!

58'Galatasaray çok net kaçırdı! Halil'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cezayirli futbolcunun yerden şutunda top uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.

55'Antalyaspor'da Veysel Sarı, Aytaç'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52'Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından plase şutunda top ağlarla buluştu.

51'Direkten döndü! Sağdan kazanılan serbest vuruşta Güray'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topta, Doğukan'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.

49'Galatasaray'da Marcao, Mukairu'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

48'Antalyaspor beraberliğe çok yaklaştı! Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topta Floranus'un pasında Mukairu kale önünde topla buluştu. Bu oyuncunun yerden şutunda top yandan dışarı gitti.

46'İkinci yarı başladı!

Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

45'Galatasaray öne geçti! Hızlı gelişen hücumda, Kerem'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

45'İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi!

40'Maçta orta sahalar hızlı geçilmeye başlandı!

34'Antalyaspor gole yaklaştı! Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan'ın ortasında ceza sahası sol çaprazdan Mukairu'nun gelişine sert şutunda top kaleci İsmail'de kaldı.

29'Feghouli'nin sağ kanattan ortasında ön direğe hareketlenen Mohamed'in kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

23'Sağdan Mohamed'in ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan van Aanholt'un şutunda topüstten farklı şekilde dışarı gitti.

21'Antalyaspor'da Naldo, Kerem'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

12'Galatasaray yan toplarla etkili oluyor! Sağ kanattan Feghouli'nin ortasında Kerem'in kafa vuruşunda top üst direğin hemen üstünden dışarı gitti.

8'Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağdan Oğulcan'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazda iyi yükselen Mohamed'in kafa vuruşunda kaleci Boffin uzak kale direğine giden topu parmaklarının ucuyla çıkardı. Dönen topu savunma kornere yolladı.

5'Mostafa Mohamed'in ceza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Boffin, topu son anda kornere çeldi.

4'Antalyaspor'da Doğukan Sinik'in ceza yayından şutunda top kaleci İsmail'de kaldı.

1'Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.