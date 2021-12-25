Metropoll'den son anket! Erdoğan'a destekte geri çekilme
Metropoll Araştırma, seçmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzı anketinin sonuçlarını yayınladı. Seçmenin yüzde 57'si, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamıyor...Abone ol
Metropoll Araştırma, seçmenin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını ele aldı.
Seçmene, "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Onayladığını söyleyenlerin oranı yüzde 38,6 olurken, onaylamadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 57,2 oldu.
Fikri ya da cevabı olmadığını söylenlerin oranı ise 4,3'te kaldı.