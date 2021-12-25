Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye için açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasının işsiz kalmasını da hatırlatan Erdoğan işe yerleştirileceğini açıkladı. "Bu köpekler parası bol olanların köpekleri" diyen Erdoğan bedelinin ödetileceğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yaşındaki Asiye’nin uğradığı Pitbull saldırısını hatırlatarak, “Bu köpekler parası bol olanların köpekleri ne oluyor ne gidiyor şudur budur hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor hâlâ bu adamlar babasını nasıl kandırırız bunun gayreti içindeler. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de vardı. Tam kapanma çağrılarıyla ekonominin çökertilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan Merkez Bankası ve TÜİK'e görüşmeye giden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedefine aldı.

Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'teki diğer konuşmasında da Asiye'nin başına gelenlere değinerek "Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Rabbim dava erlerini cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin, bugün açılışını yapacağımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

-Bize oy verse de vermese de 84 milyonun her bir ferdini kardeşimiz olarak görüyor bağrımıza basıyoruz.

-Teknofest gençlik size sesleniyorum siz farklısınız. Farklılığınızı 2023'e kadar güçlenerek devam ettirmelisiniz.

-Gaziantep'in yatırımda istihdamda inşallah büyümede Türkiye'de örnek olmaya devam edeceğine inanıyorum. Yardım severlikte ensar olma başarısı her türlü gayreti gösteriyor.

Tam kapanmayla ekonomimizi kontak kapatmaya zorladılar

-Tam kapanma çağrıları altında ekonomimizi adeta kontak kapatmaya zorladılar. Haritada yerini daha bilmedikleri ülkeleri bize örnek göstererek Türkiye'nin salgınla mücadelesini sekteye uğratmaya kalktılar.

-Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine bu ülkenin tüccarını, hakimini, bürokratını tehdit eden bir genel başkan var. Türkiye'nin üretim yapısına, bu milletin dirayetine güvenmek yerine gittiler çağrıyı 3-5 kendini bilmezin hezeyanlarında ya da otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinden medet umdular.

-Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar banka rezervi vardı. 120 milyar dolara çıktı.Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar banka rezervi vardı. 120 milyar dolara çıktı.

-Merkez Bankası bağımsız değil diyorlar. Bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Gizlilik olan bir kurumun sana verdiği bilgileri paylaşıyorsun, sende haysiyet yok.

- TÜİK'e de aynı şekilde gitmek istedi en güzel cevabı verdiler. Siz dedi imtihanı Merkez Bankası’nda kaybettiniz. Dolayısıyla sizinle paylaşacak hiçbir bilgimiz yok dedi. Daha sen çok çılgına döneceksin.

Bu köpekler parası bol olanların köpekleri

- Asiye yavrumuzu maalesef pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldiler. Tabii biz hayvanseverler noktasında yasal düzenleme yapalım dedik yaptık ortaya bir de bedel çıkıyor. Asiye yavrumuz dün gece Ömer Özkan bey kardeşimin olduğu Antalya Akdeniz Üniversite’sine naklettik. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor he bitiyor hiç böyle bir dertleri yok. O yavru paramparça oluyor hala bu adamlar babasını nasıl aldatırız bunun gayreti içinde. Bunların bedelini ödeyeceksiniz.

Asiye’nin babasına yeni iş

- Babasını kapıcı olduğu yerden alıyoruz çok daha ideal bir yere çalışması için sevkediyoruz. Nerede bu devlet dedirtmedik, dedirtmeyeceğiz

-Hazır mısınız inkılaba az kaldı 2023’e.