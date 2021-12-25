BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33

Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye için Bakan Koca dünyaca ünlü o hekimimizi aradı

Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye için Bakan Koca dünyaca ünlü o hekimimizi aradı

Gaziantep'te, oturduğu sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin vahşi saldırısından zor kurtarılan Asiyenin tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ı arayarak onun ve ekibinin devralmasını istedi.

Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye için Bakan Koca dünyaca ünlü o hekimimizi aradı

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek. Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

111
Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye için Bakan Koca dünyaca ünlü o hekimimizi aradı

Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanınca kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Ateş'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

211
Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye için Bakan Koca dünyaca ünlü o hekimimizi aradı

Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

311
Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye için Bakan Koca dünyaca ünlü o hekimimizi aradı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi tarafından karşılanan minik Asiye, yoğun bakım servisine alındı. Asiye Ateş'in tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirecek.

411