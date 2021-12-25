Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş zıvanadan çıkınca paketimizi paylaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki konuşmasında Suriyeli mülteciler sorununa ve ekonomideki yeni atılımlara değindi. "İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik." diyen Erdoğan iş zıvanadan çıkınca müdahale ettiklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Suriyeli kardeşlerine düşman nazarıyla bakan bir Bay Kemal yok burada. Tam aksine biz sevgililer sevgilisinin ve Rabbimizin emri ilahisi mucibince "Muhakkak ki müminler kardeştir" Biz kardeşlerimize gönderecek yer aramayız. Eğer silahlardan kaçmışlarsa, ölüm saikiyle evlerini terk etmişlerse kapılarımızı bugün de açarız yarın da açarız.

Bay Kemal bundan rahatsız onun kardeşlik diye bir anlayışı yok. Onlar bu ülkedeki vatandaşlarına da zaten böyle davranıyorlar.

Ekrem İmamoğlu'na: Vah zavallı

İstanbul'da bu sabah gelirken belediye pankart asmış İstanbul Büyükşehir'in yurtları var diye. Vah zavallı. Bizim şu anda açmış olduğumuz yurtların sayısını ben unuttum. Bay Kemal ve avenesinin böyle bir derdi yok.

Beyaz Türkler sahip çıkın hayvanlarınıza

Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın

Kur spekülasyonlarıyla karşı karşıya kaldık

İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik.

Kur spekülasyonları denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Bunu ne yaptık bir saatte atıverdik. Ne senaryoların ortada dolaştırıldığını, ne karanlık hayallerin olduğu hep birlikte gördük mü? İş zıvanadan çıkmaya başladığında yeni paketimizi paylaştık. Türkiye tarihinin en yüksek istihdamına, ihracatına ulaşmıştı.

Dışarıdan ve içeriden birileri yalanla dedikoduyla ülkemizi kriz ekonomisine sokmak için canla başla çalıştı. Hemen seçim çağrılarıyla ortaya döküldü. Bay Kemal veremem boşuna uğraşma. Seçim 2023'te yapılacak. Öne gelmesi diye bir şey söz konusu değil. Türkiye bir hukuk devleti olarak gereğini yerine getiriyor. Faizleri arttırın bundan başka çözüm yok diyenler, Bu bay Kemal faizi sıfırlayın diyordu. Bay Kemal bu aklı kendine sakla. Hiçbirinin ülkenin meselelerini çözme derdi yok. Bunlara değil ülke yönetimini vermek 3 keçi emanet etmeye salsanız akşama kaybetmiş olarak geri dönerler.

Bunlar ekonomiyi IMF'ye bırakır çilingir sofrasına gider

Bu kifayetsiz muhterislere ne ekonomi, ne dış politika ne de ülkenin başka bir direksiyonu teslim edilir. Ülke bunların eline kalsa güvenliği terör örgütüne, sosyal politikayı tacizcilere, ekonomiyi IMF'ye bırakır kendileri de çilingir sofralarında keyif çatar.