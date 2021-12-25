Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısında yaralanan Asiye için açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yaşındaki Asiye’nin uğradığı Pitbull saldırısını hatırlatarak, “Bu köpekler parası bol olanların köpekleri ne oluyor ne gidiyor şudur budur hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor hâlâ bu adamlar babasını nasıl kandırırız bunun gayreti içindeler. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP'teki konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan pitbull köpekleri tarafından parçalanan Asiye için şunları söyledi:

"Asiye yavrumuzu maalesef pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldiler. Tabii biz hayvanseverler noktasında yasal düzenleme yapalım dedik yaptık ortaya bir de bedel çıkıyor. Asiye yavrumuz dün gece Ömer Özkan bey kardeşimin olduğu Antalya Akdeniz Üniversite’sine naklettik. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor he bitiyor hiç böyle bir dertleri yok. O yavru paramparça oluyor hala bu adamlar babasını nasıl aldatırız bunun gayreti içinde. Bunların bedelini ödeyeceksiniz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan işinden olan Asiye'nin babası için yeni iş verileceğini şu sözlerle duyurdu: "Babasını kapıcı olduğu yerden alıyoruz çok daha ideal bir yere çalışması için sevkediyoruz. Nerede bu devlet dedirtmedik, dedirtmeyeceğiz"