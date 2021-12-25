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Hastanede küçük çocuğa şiddet kamerada! Dizini çimdikleyip tokat attı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, semt polikliniğinde bir kadının, yanında oturan 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun önce dizine vurup, ardından da tokat atması kameraya yansıdı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler tepkiye neden oldu.

​Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan Semt Polikliniğine gelen bir kadın, ikinci katta sıra beklediği sırada yanında oturan 5 yaşlarındaki kız çocuğunun önce dizine eliyle vurdu, ardından da yüzüne tokat attı. Kadının, kız çocuğuna şiddet uyguladığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Darbedilen kız çocuğunun yaşadığı korku kameraya yansıdı.  Öte yandan, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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