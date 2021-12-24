BIST 1.875
DOLAR 11,69
EURO 13,28
ALTIN 680,02
POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu’ndan esnafa: Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim

İhlas Haber Ajansı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde esnafın ‘Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi’nin açıklanmasının ardından döviz kurunda düşüş yaşanmasının çok iyi olduğunu belirtmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim” karşılığını verdi.

Bir dizi açılış ve ziyaretler için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Karabük Valiliğini ziyaret etti. Vali Fuat Gürel ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu şeref defterini imzalayarak valilik makam odasına geçti.

Vali Gürel’den çalışmalar hakkında bilgi alan bakan daha sonra kentin trafik sorununu çözecek olan KARDEMİR Kavşağı projesinin güzergahını inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, Safranbolu ilçesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Bir esnafın ‘Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi’nin açıklanmasının ardından döviz kurunun düşmesinin çok iyi olduğunu belirtmesi üzerine Bakan Karaismailoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin, gerisi Allah kerim” yanıtını verdi.

Gezinin sonunda 1654 yılında Cinci Hoca Hüseyin Efendi tarafından Koca Mimar Kasım Ağa’ya yaptırıldığı tahmin edilen Cinci Han’ı ziyaret eden ve kahve müzesini gezen Bakan Karaismailoğlu kentten ayrıldı.
Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve bakanlığa bağlı kurum müdürleri de eşlik etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aşı karşıtı protestocular meclisi bastı! 'Zorunlu aşıya hayır' pankartı astılar
Aşı karşıtı protestocular meclisi bastı! 'Zorunlu aşıya hayır' pankartı astılar
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
AK Parti kurucusu canlı yayında söyledi! Erdoğan Katar'da cihad ediyor, Müslümanlar onu halife olarak görüyor
AK Parti kurucusu canlı yayında söyledi! Erdoğan Katar'da cihad ediyor, Müslümanlar onu halife olarak görüyor
Bergen filminden ilk tanıtım geldi işte başrol Farah Zeynep Abdullah'ın performansı
Bergen filminden ilk tanıtım geldi işte başrol Farah Zeynep Abdullah'ın performansı
Gaziantep'te pitbull saldıran Asiye'den kahreden görüntüler! Doktoru detayları anlattı: Hayati tehlike geçse bile...
Gaziantep'te pitbull saldıran Asiye'den kahreden görüntüler! Doktoru detayları anlattı: Hayati tehlike geçse bile...
Esenyurt'ta kardeşlerin silahlı çatışmasını çevredekiler kayda aldı o anlar kamerada
Esenyurt'ta kardeşlerin silahlı çatışmasını çevredekiler kayda aldı o anlar kamerada
Rasim Ozan Kütahyalı kızlarının isim babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şakasını anlattı: Ulan toptancı...
Rasim Ozan Kütahyalı kızlarının isim babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şakasını anlattı: Ulan toptancı...
İzmir'de kuyumcudan hırsızlık! Hesaplama yapıldığı sırada cebine atmış
İzmir'de kuyumcudan hırsızlık! Hesaplama yapıldığı sırada cebine atmış
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan belediye işçisini feci şekilde dövdü
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan belediye işçisini feci şekilde dövdü
Hazine Bakanı Nureddin Nebati: Dolarda çarpılan küçük yatırımcı oldu
Hazine Bakanı Nureddin Nebati: Dolarda çarpılan küçük yatırımcı oldu