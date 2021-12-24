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DÜNYA

Aşı karşıtı protestocular meclisi bastı! 'Zorunlu aşıya hayır' pankartı astılar

FRANSA’nın denizaşırı topraklarından Goadeloupe Adası’nda aşı karşıtı protestocular Guadeloupe Yasama Meclisi’ni işgal etti.

Fransa’nın denizaşırı topraklarından Goadeloupe Adası’nda korona virüs salgını ile mücadele için alınan sert önlemler halkı kızdırdı. Aşı ve sağlık karşıtı eylemciler, yönetime ilişkin şikayetleri dile getirdikleri müzakerelerin durmasının ardından Guadeloupe Yasama Meclisini işgal etti.

Meclis binasında “Zorunlu aşıya hayır” yazılı pankartlar asarak Fransa’nın Covid-19 aşısı yaptırmayan sağlık görevlilerini işten çıkarmasına karşı olduklarını ve hükümetin bu karardan vazgeçmesini istediklerini belirtti. Aşının yanı sıra istihdamda istediklerini dile getiren protestocular, maaşlarının yükseltilmesini de talep etti.

"Kabul edilemez protesto"
Olayın ardından Yasama Meclisi Başkanı Ary Chalus, grup temsilcileriyle toplantı yapmayı kabul etse de Guadeloupe ve Paris yetkilileri, protestonun kabul edilemez olduğunu belirterek demokrasiye uygun olmadığını savundu. Tüm sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilen Fransa’da kafe ve restoranlara da aşı kartı gösterilmeden girilemiyor. Fransa’nın denizaşırı toprağı olan Guadeloupe’de de Covid -19 vakalarında artış yaşanırken halka açık yerlerde ve kapalı mekanlarda da aşı kartı zorunluluğu uzatıldı.

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