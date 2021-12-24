Bergen filminden ilk tanıtım geldi işte başrol Farah Zeynep Abdullah'ın performansı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bergen Filminden ilk tanıtım yayınlandı. İşte çok merak edilen Bergen filminin ilk tanıtımından Farah Zeynep Abdullah'ın performansı...

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Hayat hikayesi ve yaşadığı erkek şiddetiyle yıllar boyu kadın hareketinin önemli simgelerinden biri olan sanatçı Bergen'in hayatını konu alan film yakında vizyona girecek.



Eski eşi tarafından 1989'da yılında öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını konu alan Bergen Filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor.









Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergiz Öztürk ve Şebnem Sönmez'in yer aldığı Bergen Filmi Şubat 2022'de vizyona girecek.









