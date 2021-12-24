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Ankara'da akılalmaz olay! Sopayla gelip araçlara saldırdı: İşte o anlar...

ANKARA’nın Polatlı ilçesinde bir şahıs elindeki sopayla otomobillere saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'ndeki 13 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi otomobilinden inerek cadde üzerinde bulunan 06 PGU 53 plakalı araca sopayla saldırmaya başladı. Otomobilin camlarını parçalayan ve çeşitli yerlerine zarar veren şahıs daha sonra otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı şahsın 1'i kamyonet olmak üzere toplamda 4 araca daha zarar verdiği öğrenildi. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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