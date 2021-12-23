CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını TBMM kürsüsünde unuttu
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yasa görüşmeleri devam ederken ilginç anlar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cüzdanını kürsüde unuttu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM'de yaptığı konuşma sırasında cüzdanını unuttu. Ağbaba'nın ardından kürsüye gelen AK Partili Mustafa Elitaş, unutulan cüzdanı görünce önce şaşırdı, sonra Ağbaba'ya yüklendi. TBMM'de yaşanan o anlar gündem oldu.