BIST 1.805
DOLAR 11,32
EURO 12,85
ALTIN 653,73
CHP

CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını TBMM kürsüsünde unuttu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yasa görüşmeleri devam ederken ilginç anlar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cüzdanını kürsüde unuttu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM'de yaptığı konuşma sırasında cüzdanını unuttu. Ağbaba'nın ardından kürsüye gelen AK Partili Mustafa Elitaş, unutulan cüzdanı görünce önce şaşırdı, sonra Ağbaba'ya yüklendi. TBMM'de yaşanan o anlar gündem oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti
Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi; çarpmaktan son anda kurtuldu
Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi; çarpmaktan son anda kurtuldu
Isparta'da yavru köpeği ezdi hiçbir şey olmamış gibi gitti! O anlar saniye saniye görüntülendi
Isparta'da yavru köpeği ezdi hiçbir şey olmamış gibi gitti! O anlar saniye saniye görüntülendi
Kayseri'de ilginç olay! Tuvalet kapısını karıştırdı, yere çakıldı
Kayseri'de ilginç olay! Tuvalet kapısını karıştırdı, yere çakıldı
Ümraniye'de ciple çarpışan kamyonet devrildi dehşet anları kamerada
Ümraniye'de ciple çarpışan kamyonet devrildi dehşet anları kamerada
Rıdvan Dilmen, Kemal Kılıçdaroğlu'na özendi! TRT canlı yayınında ayıp el hareketi
Rıdvan Dilmen, Kemal Kılıçdaroğlu'na özendi! TRT canlı yayınında ayıp el hareketi
Patates püreli tepsi köftesi nasıl yapılır?
Patates püreli tepsi köftesi nasıl yapılır?
Aksaray'da öğretmen öğrenciyi dövdü! Onu gören diğer 2 öğretmenin tavrına bakın
Aksaray'da öğretmen öğrenciyi dövdü! Onu gören diğer 2 öğretmenin tavrına bakın
İstanbul'da çılgına dönen kadın dakikalarca tuğla fırlattı! Aracın halini görünce şok geçirdi
İstanbul'da çılgına dönen kadın dakikalarca tuğla fırlattı! Aracın halini görünce şok geçirdi