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Ümraniye'de ciple çarpışan kamyonet devrildi dehşet anları kamerada

Anadolu Ajansı

Ümraniye'de ciple çarpışan kamyonetin devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

Esenşehir Mahallesi Nilgün Sokak'ta Ufuk K. hakimiyetindeki 05 AS 750 plakalı kamyonet, Mine Sokak'ta ilerleyen Bilal D. yönetimindeki 34 CLL plakalı ciple sokakların kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, cip sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Bilal D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici tarafından kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpışması, kamyonetin devrilmesi ve çevre sakinlerinin yardım için kaza yerine koşmaları yer alıyor.

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