Binali Yıldırım'a Kızılcahamam Kampı'nda sürpriz kutlama! Binali Yıldırım kaç yaşına girdi?
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yeni yaşını AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda kesilen sürpriz bir pastayla kutladı. Binali Yıldırım kaç şaşına girdi?..
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın 67. yaşı AKP’nin Kızılcahamam’da düzenlediği Yerel Yönetimler Kampında sürpriz bir törenle kutlandı.
Yıldırım’a AK Parti kurmaylarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca da eşlik etti.
Karaca o anları, “Kızılcahamam’da Yerel Yönetimler Kampımızda, Son Başbakan’ımız Sn. Binali Yıldırım Beyefendi’nin doğum gününü kutladık. Allah Sağlıklı ömürler nasip etsin” ifadeleriyle paylaştı.