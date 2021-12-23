Deniz Seki'den Hülya Avşar'a gelen 'simit' tepkilerine gözdağı: Isırırım!

TÜRKİYE ekonomisi için “Gerekirse simit yiyeceğiz bu günleri atlatacağız” diyen Hülya Avşar'a gelen tepkilere meslektaşı Deniz Seki’den destek geldi. Seki “Hülya Avşar’a laf söyleyenin ayağını, elini ısırırım. Isırığım da çok kuvvetlidir.” dedi.

TÜRKİYE ekonomisindeki dolar ve euro kurundaki dalgalı seyir nedeni ile yaşanan değişim ve hayat pahalılığına ilişkin muhabirlerin sorusuna "Gerekirse simit yiyeceğiz" diye yanut veren Hülya Avşar'a günlerdir tepki üzerine tepki yağıyor. Twitter'da TT olan Avşar kızına hem meslektaşlarından hem de diğer sosyal medya kullanıcılarından çok sert eleştiriler geldi. Gülben Ergen, Ebru Şallı, Gökhan Özoğuz, Hakan Yılmaz gibi pek çok ismin "Yalakadan sanatçı olmaz" diyerek eleştirdiği Hülya Avşar'a ünlüler camiasından ilk destek veren isim Deniz Seki oldu.

Deniz Seki: Hülya Avşar’a laf söyleyenin ayağını, elini ısırırım

Hülya Avşar’ın, “Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler kolay atlatılacak” şeklindeki yorumuna meslektaşlarından ilk ve tek destek veren Deniz Seki oldu. Seki, “Hülya Avşar’a laf söyleyenin ayağını, elini ısırırım. Isırığım da çok kuvvetlidir.” diye gözdağı verdi.