BIST 1.806
DOLAR 12,45
EURO 14,09
ALTIN 719,84
GÜNCEL

Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Kadıköy'deki ünlü restoranda Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan'ın hayatını kaybettiği çatışmanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

İSTANBUL Kadıköy'deki ünlü restoranda önceki akşam meydana gelen olayda; iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve bir çok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 4 kişi de yaralandı. Polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise aranıyor.

Çatışma anı kamerada

Restoranda dehşet anlarının yaşandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun yakın mesafeden defalarca birbirine ateş ettiği görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gana parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi! Meclis fena karıştı
Gana parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi! Meclis fena karıştı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İBB'nin halk ekmek büfesinde 'ekmek yok' tepkisi Tevfik Özlü paylaştı
İBB'nin halk ekmek büfesinde 'ekmek yok' tepkisi Tevfik Özlü paylaştı
Trabzonsporlu futbolcular galibiyeti uçakta horon oynayarak kutladı
Trabzonsporlu futbolcular galibiyeti uçakta horon oynayarak kutladı
Bursa'da yolda yürüyen kadının burnunu ve dişlerini kırdı! Savunması pes dedirtti
Bursa'da yolda yürüyen kadının burnunu ve dişlerini kırdı! Savunması pes dedirtti
İstanbul'da yer yer kar etkili oluyor! Sıcaklık -4 dereceyi gördü
İstanbul'da yer yer kar etkili oluyor! Sıcaklık -4 dereceyi gördü
Trabzonsporlu futbolcular galibiyeti uçakta kolbastı ve horon oynayarak kutladı
Trabzonsporlu futbolcular galibiyeti uçakta kolbastı ve horon oynayarak kutladı
Malatya'da park halindeki kamyon alev alev yandı olay anı cep telefonu ile görüntülendi
Malatya'da park halindeki kamyon alev alev yandı olay anı cep telefonu ile görüntülendi
İstanbul'da yolda yürürken şahsın telefonunu çaldı! Suçüstü yakalandı
İstanbul'da yolda yürürken şahsın telefonunu çaldı! Suçüstü yakalandı
TV8 MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu eşinden boşandı
TV8 MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu eşinden boşandı