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İstanbul'da yer yer kar etkili oluyor! Sıcaklık -4 dereceyi gördü

İSTANBUL'da hava sıcaklığının düşmesiyle kısa süreli kar yağışı görüldü. Yağış, aralıklarla her iki yakada da gözlendi.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kısa süreli kar yağışı görüldü.

Yağış, aralıklarla, Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Fatih, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz taraflarında gözlendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da, bazı kesimlerde sulu kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışı her zamanki gibi en çok çocukları sevindirirken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü aldı.

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