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MEDYA

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olsam bayramda memleketine giden Suriyeliye kapıyı kapatırım

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, faşist olmadığı ancak Cumhurbaşkanı olsa Suriyelileri göndereceğini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu. Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İnce, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu.

Suriyeli mültecilerin misafirliklerinin çok uzadığını belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Misafirlik çok uzadı, fazla oldu. Ben memleket için beka problemi görüyorum. Türkiye büyük devlet. Komşularında problem olduğunda yardım etmeli. Kadın, çocuk, genç, yaşlılara mutlaka kucak açmalı. İlla din kardeşimiz oldukları için değil, başkaları olsa yine yapılmalı.

"Cumhurbaşkanı olsam kapıyı kapatırım"
Sınırın kapıları açık Ramazan-Kurban bayramında 100 bin kişi toplanıp, memleketlerine gidiyor, sonra dönüyorlar. Ben Cumhurbaşkanı olsam bayramda memleketine gidene kapıyı kapatırım bir daha geri gelemez.

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