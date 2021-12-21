Nureddin Nebati'den TÜSİAD'a seçim göndermesi

TÜRKİYE'nin sıcak ekonomik gündemini TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD konusunda, "Siz bizim gideceğimizi zannediyorsanız 2002 yılından bugüne kadar yapılmış olan seçimlerin neticesine bakın, hepsinde sizi yalnız bıraktı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin sıcak ekonomik gündemini TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında değerlendirdi.

Bakan Nebati, TÜSİAD konusunda, "Siz bizim gideceğimizi zannediyorsanız 2002 yılından bugüne kadar yapılmış olan seçimlerin neticesine bakın, hepsinde sizi yalnız bıraktı" ifadelerini kullandı.

Nureddin Nebati, şunları söyledi:

"Bir ana muhalefet partisi 20 yılda oy oranını yüzde 25'ten 25.3'e çıkardığı için kendini iktidarda zannetmeye başladı. Seçim olmayacağını bile bile her gün 'erken seçim' teranesiyle iş dünyasının önünü kapattı ve yurtdışına 'gelmeyin' diye tavsiyede bulundu. TÜSİAD'a bir açıklamada bulundu. TÜSİAD, sen toplantımızdaydın, iletişimimiz gayet iyiydi. Ne oluyor da böyle bir açıklama yapıyorsun? Sakın muhalefet partisinin gazına gelmeyin. Bizim sizinle alıp veremediğimiz yok."