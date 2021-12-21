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ATV Müge Anlı canlıda cesedini çobanların bulduğu Mülkiye Kazan'ın nişanlısı 'pes' dedirtti!

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında izleyenleri dehşete düşüren ölüm... 35 gündür aranan Mülkiye Çoban'ın cesedini çobanlar buldu. Talihsiz Mülkiye'nin nişanlısının sözleri ve ortaya çıkan yazışmalar Müge Anlı'yı hayrete düşürdü.

ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen ve 35 gündür her yerde aranan Mülkiye Kazan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalında hayvanları otlatan çobanlar tarafından boş bir arazide bulunan cesedi, Mülkiye Kazan'ın ablası ayakkabısından teşhis etti. Cansız bedenin Kazan'a ait olmasının otaya çıkması ile Jandarma soruşturmayı derinleştirdi. Müge Anlı, kuzeni ile nişanlı olan Mülkiye Kazan'ın bir erkekle sosyal medyadan tanıştığını, tanıştığı kişinin genç kadını Almanya'ya götürmeye çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Mülkiye'nin vefatından önce evlilik hazırlığı yaptığı  Müge Anlı'ya çıkan nişanlısı Mustafa'nın tavırları ise Müge Anlı'yı çileden çıkardı; 'Sosyal medyadan 2-3 kişiyle tanışmış olabilirim ama bu Mülkiye'yi sevmediğim anlamına gelmez' deyince stüdyodaki herkes şoke oldu. 

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