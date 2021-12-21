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EKONOMİ

Dolar ve euro ile birlikte Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü de düştü

18 liraya kadar çıkan dolar çakılınca Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü düştü. Şirin Payzın, "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni finansal alternatiflerin ve ekonomik tedbirlerin devreye alındığını açıkladı. Bu açıklamaların ardından dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. 18 liraya kadar çıkan dolar kuru 13 lira seviyelerine inerken, bin lirayı bulan altın fiyatları da 860'lar seviyesine geriledi.

Dolar ve altındaki düşüş haberini duyururken ilginç hareketler sergileyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın, "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu" dedi. Şirin Payzın'ın hareketleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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