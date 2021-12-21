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Karabük'te sobayı yakmak isterken faciadan dönüldü! Hem kendi hem yeğeni yanıyordu

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK'te sobayı benzinle tutuşturmak isteyen şahsın yanındaki çocukla birlikte yanmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karabük-Eskipazar karayolu üzerinde bulunan Kemal Oyman Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Mustafa K., sobayı benzin dökerek yakmak istedi. Benzin aniden parlarken, Murat K. ile yanında bulunan yeğeni Berat K. (11) yanmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde parlama ile çocuğun son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.

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