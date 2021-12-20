Ahmet Hakan'ın karın ağrısının nedeni Sevilay Yılman

Türkiye’de yeni biri görev aldığında medyada ve siyaset dünyasında hemen bir hareketlenme başlar…

Hemen o kişiyle ilgili olumsuz bir hava yaratılmaya çalışılır… Ali Babacan’ın ilk bakanlık dönemlerini hatırlayın, “Bebecan” diyorlardı… Durmuş Yılmaz’ın Merkez Bankası Başkanlığı’na atandığı dönemi hatırlayın… Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye de benzeri yapılıyor… Önce Nebati’nin yıllardır kullandıkları o meşhur fotoğrafı getirdiler gündeme… Tutmayınca bir çok şeyi peş peşe piyasaya sürdüler…

Son olarak “Bakan Nebati AA Genel Müdürün kendi fotoğrafını hediye etti” yalanını attılar… Bu koroya Ahmet Hakan da katıldı… Ahmet Hakan’ın karın ağrısını biliyorum… Nebati’nin Sevilay Yılman’a verdiği röportaj gündem oldu ya… Ahmet Hakan’da bununun Bakan Nebati’ye yüklendi… Bunun arkasındaki neden ise Sevilay Yılman’a olan kişisel nefreti… Bakan’a “Sen Sevilay’a nasıl konuşursun!” diyor perde arkasından…