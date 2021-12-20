Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hülya Avşar sözleri olay: Yalakadan sanatçı olmaz

Hülya Avşar'ın ekonomik krizle ilgili söylediği 'Simit yiyeceğiz' sözleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki o sözleri yeniden gündeme geldi

Sanatçı Hülya Avşar kendisine ekonomiyle ilgili yönetilen soruya, "Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız” yanıtını vermişti. Bu yanıt sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Avşar için söylediği sözler yeniden gündem oldu. Kılıçdaroğlu 7 yıl önce Hülya Avşar için, “Yalakadan sanatçı olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Hülya Avşar açıklamasında şunları söylemişti:

“Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye’de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. ‘Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz’ falan. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum.”