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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey TÜSİAD ve yavruları...

İlim Yayma Vakfınca Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey TÜSİAD ve yavruları... Sizin tek göreviniz var; yatırım, üretim istihdam ve büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz önce bunu ortaya koyun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfınca Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sesleniyorum. Çekinme yok. Ey TÜSİAD ve yavruları... Sizin tek göreviniz var; yatırım, üretim istihdam ve büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz önce bunu ortaya koyun" ifadelerini kullandı.

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