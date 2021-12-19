Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! Bu da benim tezimdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyle ilgili soruya "Faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Göreve geldiğimde bu enflasyonu nasıl düşürdüysek, yine indireceğiz. Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Milletimizi, vatandaşımızı faize ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Üçüncü Türkiye Afrika-Ortaklık Zirvesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten özellikle duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tabii Afrika Kıtası ile kökü 10’uncu yüzyıla uzanan derin ilişkilerimiz bulunuyor. Afrikalı kardeşlerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Biz de göreve geldiğimiz 2002 yılından itibaren Afrika’yla dostluğumuzun ve işbirliğimizin gelişmesine özel önem verdik.

30 Afrika ülkesini toplamda 50 defa ziyaret ettim. Pek çok devlet ve hükümet başkanını da ülkemizde ağırladık. Sadece bu yıl Koronavirüs salgınına rağmen 38 üst düzey heyeti Türkiye'de misafir ettik.

Türkiye’de eğitim gören Mali Cumhuriyeti vatandaşı bir genç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin ekonomik mücadelesi ile ilgili soru yöneltti.

Soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Gerçekten ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Biz asgari ücret açıklaması yaptık. Bu asgari ücret açıklaması son 50 yılın en önemli artışının, yüzde 50 gibi bir artışın olduğu bir açıklamadır. Ayrıca gelir vergisi ve damga asgari ücretten soyutlanmıştır. Halkımız bunu anlıyor. Açıkladığımız 4 bin 250 lira ile halkımız inanıyorum ki iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu böylece görmüş oldu. Bir diğer açıklanan karar daha var. O da faizin özellikle yüz baz puan tekrar düşürülmüş olması. Tabii muhalefet ve malum çevreler bizim faizdeki bu tür kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar. Ama ben de Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek, o zaman 4 puana kadar indirdik, yine düşüreceğiz. Ama ben vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim. Bakın bugün Amerika enflasyonda çok ciddi bir sıkıntının içerisinde. Avrupa aynı şeklide ciddi bir sıkıntının içinde. Türkiye’de de faizciler ne yazık ki bu işi savunmanın gayreti içerisinde. Ben de diyorum ki biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve milletimizi faize ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağı inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir” ifadelerini kullandı.