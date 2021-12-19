Bu nasıl zam! Zamlı asgari ücretle daha az ekmek daha az yumurta daha az süt alınacak

TGRT Haber yeni asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir habere imza attı. TGRT'nin karşılaştırmalı haberine göre, 2021'deki asgari ücretle, zamlı 2022 asgari ücretinden fazla ekmek, yumurta ve süt alınabiliyor...

TGRT Haber, zamlı asgari ücretle kaç ekmek, yumurta ve süt alındığını hesapladı, bunu 2021'deki zamsız asgari ücretle karşılaştırdı. Buna göre, 2021 asgari ücretiyle zamlı 2022 asgari ücretinden daha fazla şey alınabildiğini ortaya koydu.

TGRT Haber'in haberine göre;

- 2021 başında 1883 ekmek alınırken, yeni asgari ücretle 1417 ekmek alınabilecek.

- 2021 başında asgari ücretle 470 litre süt alınırken, yeni asgari ücretle 314 litre süt alınabilecek.

- 2021 başında asgari ücretle 7062 yumurta alınırken, yeni asgari ücretle 2835 yumurta alınabilecek.