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Erzurum'da açılışa özel yapılan indirim izdihama neden oldu

İhlas Haber Ajansı

 ERZURUM’da açılışı yapılan manavda ilk gün dolayısıyla yapılan yüzde 50 oranındaki indirimler izdihama neden oldu.

Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık semtinde açılan manav ve balıkçının açılışa özel olarak uyguladığı  indirim uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Açılışın ardından mağazaya akın eden vatandaşlar kasa kasa sebze ve meyvenin yanı sıra balık almak için izdiham oluşturdular.

İşyeri yöneticileri ürünlerin vatandaşların ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre satıldığını indirimlerin zaman zaman yapılacağını belirtti.

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