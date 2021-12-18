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MEDYA

Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum hadi buyurun kendiniz programı yapın

Hukukçu Ersan Şen, Cem Küçük ile hararetli asgari ücret tartışmasında moderatör Hülya Hökenek'in araya girmesine tepki göstererek, "Sözümü niye kesiyorsunuz? Konuşmuyorum hadi buyurun kendiniz programı yapın" dedi.

Habertürk'te canlı yayınlanan Enine boyuna" programına tansiyon yükseldi. 

Ekonomi ve asgari ücretin konulduğu programa ceza hukukçusu Ersan Şen'in moderatör Hülya Hökenek'e çıkışı damga vurdu.

Asgari ücretle ilgili Cem Küçük ile tartışan Ersan Şen, araya giren Hökenek'e beklenmedik bir tepki gösterdi. 

Bir anda Hökenek'e parlayan Ersan Şen, "Sözümü kesiyorsunuz. Konuşmuyorum hadi buyurun. Kendiniz programı yapın. Onun niyeti hakikatlerin üstünü kapatmak siz de ona hizmet ediyorsunuz. Benim konuşma hakkımı engelliyorsunuz." dedi. 

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