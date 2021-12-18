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MEDYA

Murat Yetkin'den ünlü müteahhitlerle ilgili bomba iddia: CHP ve İyi Parti için sıraya girdiler

Gazeteci, yazarı Murat Yetkin, Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Holding, Kolin Holding ve Makyol Holding için "CHP'ye, İyi Parti'ye neredeyse sıraya girmiş vaziyetteler. Randevular istiyorlar, yardımlar yapmaya çalışıyorlar" dedi.

FOX TV yayınlanan Orta Sayfa programında yorumcularından Murat Yetkin, milyarlarca liralık kamu ihaleleri, vergi affı ve garanti ödemeleriyle anılan, muhalefetin hedefindeki müteahhitlik şirketlerinin CHP ve İYİ Parti yönetimiyle görüşmek için sıraya girdiğini iddia etti.

Şirketlerin tamamının, ANAP döneminden itibaren devletin ihalelerine giren şirketler olduğuna dikkat çeken Yetkin "Şu anda bir takım şeyleri tam kanıtlayamadığım için söyleyemiyorum. Bir kısmının bilgisi direkt bende var. Bunlar çok açık bir şekilde CHP'ye İYİ Parti'de, neredeyse 'sıraya girmiş vaziyette' diyeceğim randevular istiyorlar, yardımlar yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Yetkin, bu sözler üzerine programın bir diğer yorumcusu Deniz Zeyrek'in araya girerek "Cumhurbaşkanı bunları biliyor mu?" diye sorması üzerine "Bilmez olur mu hiç?" yanıtı verdi.

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