Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'nin 'heykeli' ile resmen dalga geçti!

Şarkıcı ve fenomen Kerimcan Durmaz bir dönem arasından su sızmayan eski dostu Selin Ciğerci'nin Nişantaşı'nda yer alan mağazasında bulunan heykeliyle dalga geçti. Selin Ciğerci ise bunun altında kalmayarak Kerimcan Durmaz'a sosyal medya hesabından yine kendi heykeliyle yanıt verdi.

Sosyal medyada paylaştığı videolar ve farklı makyaj ve giyim stiliyle ünlü olup şarkıcılığa soyunan Kerimcan Durmaz, eski dostu Selin Ciğerci'nin Nişantaşı'nda bulunan kozmetik şubesindeki heykelin videosunu çekerek kahkahalar attı. Selin Ciğerci ile adeta dalga geçen Kerimcan Durmaz, heykele yeşil elbise giydiren Selin Ciğerci'yi çizgi film karakteri Kermit'e benzetti.