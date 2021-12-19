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DÜNYA

Araca yakıt doldururken akaryakıt pompasını ateşe verdi, facianın eşiğinden dönüldü

ÇİN'in Shenzhen kentinde bir adam, akaryakıt istasyonunda dolum yapıldığı sırada akaryakıt pompasını ateşe verdi. Alev alan araçtan bir kişi can havliyle kendini dışarı atarken, alevlerin kısa sürede söndürülmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Çin'in Shenzhen kentindeki bir akaryakıt istasyonunda korkunç anlar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adamın dolum yapılan araca yaklaşarak akaryakıt pompasını çıkardığı ve ateşe verdiği görüldü. Araç alevler içinde kalırken, söz konusu şahıs koşarak uzaklaştı. Aracın arkasındaki bir adamın sürücü koltuğunun kapısını açmasıyla bir kadın kendini can havliyle dışarı attı. Görevliler ise kısa sürede alevlere müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, pompayı ateşe veren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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