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Elazığlı adamın kaz ile şiveli konuşması izleyenleri kahkahaya boğdu

ELAZIĞ’da bir vatandaş yolda başı boş dolaşan kazı aracına alarak sahibini aramaya başladı. Bu süre zarfında gittiği her yere götürdüğü kaz ile şiveli konuşması ise gülümsetti.

Elazığ’da yaşayan Nurettin Bak, sabah saatlerinde işyerine gitmek üzere evden çıktı. Arabasıyla işe doğru yola koyulan Bak, yerleşim yerinin olmadığı bir bölgede başı boş bir kaz buldu ve aracına aldı. İlk etapta sahibini aradığı ve bulamadığı kaz için sosyal medya üzerinden ilan veren Bak’ın, kısa bir süre içerisinde kazla kurduğu duygusal bağ ve sohbeti sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Hayvansever Bak, Elazığ yöresinde sevgi belirtme anlamında kullanılan ‘Mamoş’ adını verdiği kazı hem aracıyla gezdiriyor hem de iş yerine götürüyor.

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