BIST 2.084
DOLAR 16,51
EURO 18,53
ALTIN 953,68
YEREL

İstanbul'da sürücüler 1 aydır onu takip ediyordu! Sonunda beklenen oldu: Araçtaki yazı şaşırttı

İSTANBUL Sultangazi'de otomobilinin arkasına 'Çok acemiyim' yazısı asan sürücü kaza yaptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de bir sürücü, trafikteki diğer sürücüleri uyarmak ve daha dikkatli hareket etmeleri için otomobilinin arka kısmına 'Çok acemiyim' yazısı astı.  Sürücülerin görebileceği şekilde otomobilin arka kısmına yazı yapıştıran acemi sürücü, trafikte diğer sürücülerin, kendisine karşı daha dikkatli hareket etmeleri konusunda uyardı. Yaklaşık 1 ay boyunca bu şekilde trafiğe çıkan sürücü, çok kez görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medyada ünlenen sürücü kaza yaptı.

Acemi sürücü geçtiğimiz hafta Cebeci Mahallesi'nde ara sokakta geri geri giderek park halindeki bir araca çarptı. Kazanın şokuyla gaza basan sürücü, yolun solunda park halindeki araca da çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza, bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ara sokakta geri geri giden sürücünün park halindeki araca çarptığı, daha sonra otomobilini ileri aldığı görülüyor. Otomobilden inen sürücünün, bir süre çarptığı araca baktığı, kısa bir süre sonra tekrar otomobiline binerek, geri geri ilerleyerek sokaktan ayrılması kameralara yansıyor.   

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karnabahar çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak!
Karnabahar çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak!
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Bu nasıl zam! Zamlı asgari ücretle daha az ekmek daha az yumurta daha az süt alınacak
Bu nasıl zam! Zamlı asgari ücretle daha az ekmek daha az yumurta daha az süt alınacak
Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı! Kapasitemizi 15 kat artıracak
Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı! Kapasitemizi 15 kat artıracak
Konya beyaza büründü! Vatandaşlar kar yağışını oyun havalarıyla kutladı
Konya beyaza büründü! Vatandaşlar kar yağışını oyun havalarıyla kutladı
Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 12. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 12. bölüm fragmanı
TOGG merakla beklenen logosunu tanıttı
TOGG merakla beklenen logosunu tanıttı
Erzurum'da açılışa özel yapılan indirim izdihama neden oldu
Erzurum'da açılışa özel yapılan indirim izdihama neden oldu