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DÜNYA

İstanbul'daki ekmek kuyrukları Japonya'da haber oldu: Emsali görülmemiş bir önlem

Japonya devlet kanalı NHK'de Türkiye'deki ekmek kuyrukları haber yapıldı.

 Her geçen gün zamlanan ekmeği daha ucuza alabilmek isteyen vatandaşlar haberde gösterildi. Haber bülteninde Türkiye'yle ilgili "Pahalılık yüzünden İstanbul'da şimdi kamu fırınlarına rağbet var. Enflasyonun sürdüğü Türkiye'de, belediye günlük yaşantılarında sıkıntı çekenler için ucuz ekmek satan dükkânlar işletiyor, dükkânların önünde her gün uzun kuyruklar oluşuyor. Bunlar olurken ayın 16'sında Türkiye Merkez Bankası politika fâizini yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdiğini açıkladı. Fâiz indirimi dört aydır art arda uygulanmış oluyor. Merkez Bankası “Yüksek fâiz ekonomiyi soğutur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşüncesine uygun olarak 'enflasyon ortamında bile fâiz indirimi” denen emsâli görülmemiş bir önlem uygulamaya devam ediyor. Bunun sonucu olarak Türk lirası Amerikan dolarına karşı bu yılın başındaki değerinin yarısına kadar düştü, ithâlat giderlerinin artması gibi nedenlerle tüketici fiyat artış oranı yüzde 20'yi geçti." denildi. 

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