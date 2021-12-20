İbrahim Tatlıses'ten Altın Kelebek ödülüyle gelen 'kadına şiddet' tepkilerine yanıt geldi!

9 yıl sonra sahnelere dönen İbrahim Tatlıses, Şişli’deki ünlü bir mekanda sahne aldı. Son günlerde Altın Kelebek töreninde aldığı 'Yaşam boyu onur ödülü'yle gündemde olan Tatlıses kendisine gelen 'kadına şiddet' eleştirilerine yanıt verdi. Tatlıses, eski dostu Hülya Avşar için "Canımı veririm" dedi.

Geçirdiği saldırı sonrası rahatsızlık yaşayan ve 9 yılın ardından ilk kez sahnelere dönen İbrahim Tatlıses sahne aldığı mekanda çok konuşulacak bir çıkış yaptı. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününde gerçekleşen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kendisine verilen 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' sonrasında yerden yere vurulan, geçmişte hayatındaki kadınlara yaklaşımıyla eleştirilen Tatlıses, konuyla ilgili ilk kez kendini savunan bir açıklama yaptı.

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri 5 Aralık'ta sahiplerini buldu. İbrahim Talıses gecede 'Yaşam Boyu Onur' ödülüne layık görüldü. Usta sanatçıya verilen ödül sosyal medyada çok konuşuldu.

Geçmişte birlikte olduğu kadınlara yaklaşımına ilişkin gazete küpürleri ve haberlerin ekran görüntüsü internette adeta viral olan Tatlıses ile ilgili günlerdir çok konuşuldu. Tatlıses İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan ünlü bir mekanda aldığı sahnede ilk kez bu eleştirilere yanıt verdi.

Gazinoda sahneye çıkan şarkıcı İbrahim Tatlıses, bugüne kadar kadınlara kendisi kadar hassas ve iyi yaklaşan bir insana az rastlandığını ifade ettiği sözlerinde kadınların da kendisini çok sevdiğini ifade etti.

"Hülya Avşar için canımı veririm"

Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek eleştirilerine karşı kendisini savunan Hülya Avşar'ı unutmadı. Eski dostuna şarkı armağan eden Tatlıses, "Hülya Avşar için canımı veririm" dedi.

"Onun mavi gözleri için seslendiriyorum"

Tatlıses; 'Bebeğim', 'Haydi Söyle', 'Sarhoş', 'Bir Kulunu Çok Sevdim' ve 'Yalan' şarkılarını seslendirdi. Tatlıses, "Hülya Avşar canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" ifadesini kullandı.