Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya ve Meryem Uzerli marketten tuvalet kağıdı alırsa... Bomba video!

Bir YouTube kanalında, konuğun yaptığı Serenay Sarıkaya taklidi ile sosyal medyanın gündemine oturan genç kız, bu kez hem Serenay Sarıkaya hem Hazal Kaya hem de Meryem Uzerli taklidi yaptı. Üç ünlüyü bir markete sokan genç kızın sekci sosyal medyadaki izleyicilerin tam puan aldı.

'Anlatan Adam' ismiyle bilinen komedyen İbrahim Türker'in programında Serenay Sarıkaya taklidi yapan genç kız, skeçleriyle sosyal medyada güldürmeye devam ediyor. Genç kız bu kez 3 ünlüyü bir markete sokarak komik bir skeç çekti ve sosyal medyayı kırdı geçirdi.

Mira , Feriha ve Hürrem Sultan amrketten tuvalet kağıdı alırsa...

Stand-up gösterileri ve Meksika Açmazı programıyla bilinen Anlatan Adam'ın Youtube kanalında yayınlanan mizahi bilgi yarışması 'Kolay Mı Zor Mu?' programının son bölümünde yarışmacının yaptığı Serenay Sarıkaya taklidi izleyenleri şaşkına çeviren yarışmacı, sosyal medyada bu kez Serenay Sarıkaya'nın unutulmaz rollerinden 'Mira' karakterini, Hazal Kaya'nın 'Feriha' karakterini ve Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan rolünü harmanlayıp, üç karaktere bir markette 'tuvalet kağıdı' alışverişi yaptırdı.