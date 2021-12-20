BIST 1.936
DOLAR 17,83
EURO 20,14
ALTIN 1.031,60
MAGAZİN

Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya ve Meryem Uzerli marketten tuvalet kağıdı alırsa... Bomba video!

Bir YouTube kanalında, konuğun yaptığı Serenay Sarıkaya taklidi ile sosyal medyanın gündemine oturan genç kız, bu kez hem Serenay Sarıkaya hem Hazal Kaya hem de Meryem Uzerli taklidi yaptı. Üç ünlüyü bir markete sokan genç kızın sekci sosyal medyadaki izleyicilerin tam puan aldı.

'Anlatan Adam' ismiyle bilinen komedyen İbrahim Türker'in programında Serenay Sarıkaya taklidi yapan genç kız, skeçleriyle sosyal medyada güldürmeye devam ediyor. Genç kız bu kez 3 ünlüyü bir markete sokarak komik bir skeç çekti ve sosyal medyayı kırdı geçirdi.

Mira , Feriha ve Hürrem Sultan amrketten tuvalet kağıdı alırsa...

Stand-up gösterileri ve Meksika Açmazı programıyla bilinen Anlatan Adam'ın Youtube kanalında yayınlanan mizahi bilgi yarışması 'Kolay Mı Zor Mu?' programının son bölümünde yarışmacının yaptığı Serenay Sarıkaya taklidi izleyenleri şaşkına çeviren yarışmacı, sosyal medyada bu kez Serenay Sarıkaya'nın unutulmaz rollerinden 'Mira' karakterini, Hazal Kaya'nın 'Feriha' karakterini ve Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan rolünü harmanlayıp, üç karaktere bir markette 'tuvalet kağıdı' alışverişi yaptırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hülya Avşar sözleri olay: Yalakadan sanatçı olmaz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hülya Avşar sözleri olay: Yalakadan sanatçı olmaz
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
TV8 2. Sayfa canlı'da Müge ve Gülşen'e Astrolog Dinçer Güner'den küfür şoku: 2022'ye s..i tutarak gireceğiz!
TV8 2. Sayfa canlı'da Müge ve Gülşen'e Astrolog Dinçer Güner'den küfür şoku: 2022'ye s..i tutarak gireceğiz!
Esenler'de tekme tokatlı yol verme kavgası kameraya yansıdı
Esenler'de tekme tokatlı yol verme kavgası kameraya yansıdı
Ahmet Hakan'ın karın ağrısının nedeni Sevilay Yılman
Ahmet Hakan'ın karın ağrısının nedeni Sevilay Yılman
İbrahim Tatlıses'ten Altın Kelebek ödülüyle gelen 'kadına şiddet' tepkilerine yanıt geldi!
İbrahim Tatlıses'ten Altın Kelebek ödülüyle gelen 'kadına şiddet' tepkilerine yanıt geldi!
Habertürk'te Muharrem Sarıkaya kameramanı tokatladı! Fatma Şahin'in önünde oldu
Habertürk'te Muharrem Sarıkaya kameramanı tokatladı! Fatma Şahin'in önünde oldu
Kabusu yaşadı çığlıklar içinde gözaltına alındı! Görüntü tepki çekti: Karabük Valiliğinden açıklama
Kabusu yaşadı çığlıklar içinde gözaltına alındı! Görüntü tepki çekti: Karabük Valiliğinden açıklama
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 14. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 14. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervimiz 100 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervimiz 100 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette