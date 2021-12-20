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Sen niye yapmadın Kemal bey!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 384 dolar karşılığı olarak belirlenmesini talep etti.

İstanbul'da düzenlenen Aile Destekleri Sigortası Lansmanı'nda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "2021 Ocak ayında asgari ücret net 2825 liraydı. günkü dolar kuru 384 dolar. Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler" dedi. 384 doların Türk Lirası olarak karşılığı 5 bin liranın üzerinde oluyor.

Gazeteci Hadi Özışık bu konuyla ilgili Youtube kanalında yaptığı programda ''CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 384 dolar karşılığı olarak belirlenmesini talep etti. Olmayınca iktidarı eleştirdi... Aynı Kılıçdaroğlu, asgari ücretin açıklandığı günün akşamında CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olduğunu ilan etti. Kemal Bey, iktidardan asgari ücretin dolar kuruyla belirlenmesini isterken kendisi niye TL ile belirledi? Niye? Samimi değil çünkü. Dürüst değil çünkü. Yiğitse, sözünün eriyse, iktidardan istediğini kendi yapsın ya... '' ifadelerini kullandı.

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