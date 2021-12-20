Hülya Avşar'dan gündemi sallayan 'ekonomi' yorumu: Gerekirse simit yiyeceğiz

TÜRKİYE'nin ekonomik durumuna ilişkin son dönemde meydana gelen dolar-euro kuru ve alım satım gücüyle ilgili gündeme gelen tartışmaları ele alan Hülya Avşar "Gerekirse simit yiyeceğiz" dedi sosyal medya ayağa kalktı.

Dolar ve euro kurundaki yükselişle beraber ülkede son günlerdeki ekonomik durum hakkında açıklamada bulunan ünlü sanatçı Hülya Avşar, tartışma yaratan bir açıklama yaptı ve Twitter'de TT oldu.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'a ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada "Ekonominin sanatçı kısma nasıl yansıması oluyor?" sorusu ,üzerine Türkiye'nin son zamanlardaki ekonomik durumu ile alakalı olarak tartışma yaratacak yorumlarda bulundu.





"Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek"

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlara ilişkin "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız" diyen Avşar, sözlerinin devamında ise "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" dedi ve bu sözleri sosyal medyada tüm gece tartışıldı.



"Gerekirse simit yeriz" dediği gün lüks restoranda yemek yedi

Sosyal medyada en çok dikkat çeken eleştiri ise Avşar kızının 'Gerekirse simit yeriz bu günleri kolay atlatırız’ dediği gün lüks restoranda yemek yemesi oldu.



İşte sosyal medyada Hülya Avşar'a gelen tepkilerden bazıları:













