Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ters köşe oldu! Halk TV'de 'satmayın, alın' diye çırpındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı dövize endeksli mevduat modeli ve bir dizi ekonomik önlemler sonrası dolar hızlı düşüşe geçmesiyle Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Halk TV ekranlarında adeta dolar satanları engellemek için bunun alım fırsatı olduğunu söyledi. Yılmaz bugün için tekrar yükselişe geçeceğini söylemişti ancak dolar güne düşüşle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam yaptığı açıklamalar sonrası döviz ve altında yaşanan büyük düşüşle ilgili ekonomistlerden olumlu değerlendirmeler gelirken bu düşüşü Halk TV'de değerlendiren Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz ise tam tersini söyledi.

Piyasalardaki olumlu havayı dağıtma gayretine soyunan Durmuş Yılmaz, "Bu bir alım fırsatıdır. Bundan önceki müdahaleler nasıl alım fırsatı yarattıysa, bu iş yarın sabah kaldığı yerden devam edecek" dedi.

TV ekranlarında canlı yayınlara katılan birçok ekonomist ise piyasada oluşmaya başlayan olumlu havanın bu tür provakif açıklamalar yüzünden zarar göreceğine dikkat çekti.

BDDK: Suç duyurusunda bulunulacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

BDDK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun gözlendiği belirtildi.

Söz konusu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı vurgulanan paylaşımda, "Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir." denildi.