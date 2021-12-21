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Hülya Avşar'ın 'Gerekirse simit yeriz' çıkışına Hakan Yılmaz'dan olay gönderme

Sosyal medyada bomba etkisi yaratan Hülya Avşar'ın ‘Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız’ sözlerine oyuncu Hakan Yılmaz'dan simitli gönderme…

Hülya Avşar'ın ekonomik gidişatla ilgili "Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız" şeklindeki sözlerine Oyuncu Hakan Yılmaz'dan esprili bir yanıt geldi. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda simit yerken Hülya Avşar'ın "Sıkıldım" şarkısını kullandı.



Hülya Avşar'ın son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya "Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız" yanıtını verdi.


Avşar’ın bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu.


Oyuncu Hakan Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hülya Avşar'a yanıt verdi. Yılmaz paylaşımında simit yerken Hülya Avşar'ın "Sıkıldım" şarkısını kullandı.

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