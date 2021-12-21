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İstanbul'da evlere girerken yakalandılar! Vatandaşlar 2 hırsızı meydan dayağına çekti

İSTANBUL Zeytinburnu’nda bir binadaki dairelere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli, başka bir binaya girmeye çalıştığı sırada yakalandı. Esnaf ve vatandaşlar tarafından dövülen şüpheliler, sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis, tedavisi tamamlanan şüphelileri gözaltına aldı.

Olay, Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi’nde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir binaya girdi. Binada bulunan 4 daireden evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler; bir miktar para, bir adet cep telefonu ve elbise çaldı. Başka bir binaya girmek için harekete geçen şüpheliler esnaf ve vatandaşlar tarafından yakalandı.

Mahalle esnafı ve vatandaşlar 2 şüpheliyi dövdükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı 2 şüpheliyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheliler hastanedeki tedavinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüpheliler yakalandıktan sonra yaşanan kargaşa vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntülerde hırsızların çaldıkları ceketle cadde üzerinde yürümeleri gözüküyor.

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